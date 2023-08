Caos voli dopo la chiusura dell'aeroporto di Catania, 12 riprogrammati a Palermo

«Per contrastare i nuovi disagi derivati dalla temporanea chiusura di Catania-Fontanarossa a causa della caduta di cenere vulcanica dall’Etna, abbiamo riattivato immediatamente il coordinamento tra le società di gestione degli aeroporti dell’Isola al fine di tutelare tutti i passeggeri e garantire la funzionalità degli scali». Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò. «Una decisione fondamentale dal punto di vista organizzativo - prosegue l’assessore - anche se, in casi come questi, dovuti a fenomeni naturali, la responsabilità del trasferimento dei passeggeri rimane a carico delle compagnie aeree. Ringrazio tutti coloro i quali si stanno impegnando per rendere la situazione meno disagevole».

Il lavoro per assicurare i voli è intenso. Dodici sono stati riprogrammati su Palermo. Uno di questi è il volo che dal Cairo doveva arrivare a Catania per andare poi a Luxor. Oltre a quello del Cairo, ci sono voli da Vienna, Belgrado, Parigi Orly, Copenaghen e Istanbul. I voli che dovevano atterrare (e poi ripartire) a Catania atterreranno invece nel capoluogo siciliano e ripartiranno da lì. Sono le compagnie che dovrebbero trasportare i passeggeri da Catania a Palermo per consentire loro di prendere l’aereo. Ma non sempre questo è possibile.

Altri voli che dovevano atterrare su Catania sono stati dirottati su Comiso o Trapani. A Birgi solo aerei Ryanayr. Dalle 12 alle 20 era prevista da Catania la partenza di 57 e l’arrivo di 68 voli. Cancellate le partenze e anche alcuni voli che dovevano arrivare. Da Comiso le compagnie con appositi pullman trasportano i passeggeri a Catania. Disagi per migliaia di viaggiatori che dovevano tornare a casa e per le persone che venivano a trascorrere le vacanze in Sicilia.

Sono centinaia i commenti sulla pagina Facenbook dell’aeroporto di Catania. Un viaggiatore catanese scrive: «Ma come si può permettere ad una compagnia aerea di decidere dove fare atterrare il volo? Con quale criterio si preferisce deviare un volo su Trapani e non su Comiso? Volo Ryanair da Berlino deviato su Trapani, pullman in direzione Catania... e per non farci cambiare niente, problemi con il motore del pullman e siamo bloccati a Palermo. Complimenti Sac... complimenti Ryanair.. I turisti vi ringraziamo immensamente. Nel frattempo... aspettiamo il meccanico! Neanche un mezzo in sostituzione».