Scordia in lacrime per Enrico, morto in un incidente: «Un ragazzo buono e semplice»

Stava provando una moto, una Honda 600, quando si è scontrato con un furgone Ford Transit. L'impatto è stato violentissimo, al punto da essere sbalzato dalla sella e poi precipitare per circa sette metri sotto un ponte. Dopo i rilievi dei carabinieri si fa più chiara la dinamica dell'incidente in cui è morto Enrico Mariani a Scordia, in provincia di Catania.

L'uomo, meccanico che lascia la moglie e una figlia piccola, ha perso la vita nel tragico impatto avvenuto lungo la strada provinciale 28, davanti all'ingresso di un autolavaggio per mezzi pesanti. Il 37enne aveva appena effettuato dei lavori sulla moto che stava mettendo a punto, ma è successo l'imprevedibile. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Scordia, in tanti conoscevano Enrico per il suo lavoro. "Un altro padre di famiglia che se ne va - dice un amico - un altro bravo ragazzo, ci lascia in un modo terribile. Oggi per il nostro paese è una giornata terribile".

Decine in queste ore i messaggi di cordoglio per il 37enne, che arrivano anche da Militello in Val di Catania: "Ci uniamo al dolore della famiglia e della comunità scordiense per la prematura scomparsa del giovane Enrico Mariani, ragazzo buono semplice, cordiale pieno di vita e grande lavoratore una perla di ragazzo, Un ponte di lacrime e di dolore ha unito le due comunita Militellese e Scordiense in questi ultimi giorni drammatici". E c'è chi lo aveva visto per l'ultima volta proprio nella sua officina: "Non riesco a crederci, Enrico - scrive Francesco -. Ieri ci siamo salutati mentre lavoravi come sempre. Ci eravamo promessi che presto avremmo trascorso qualche ora insieme. E adesso? Ci lasci tra le lacrime". E ancora: "Non ci sono parole per descrivere il grande dolore per il mio carissimo amico Enrico Mariani - scrive Benedetto -. Riposa in pace, condoglianze alla famiglia".

A Scordia nella giornata di ieri un altro incidente: in questo caso lo scontro si è verificato tra via Aldo Moro e via Matteotti. Coinvolta un'auto dei carabinieri che si stavano recando nella vicina caserma e una Fiat Panda guidata da un anziano. Il 118 ha trasportato uno dei militari in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.