Incidente mortale a Scordia, perde la vita un motociclista

Tragico incidente sulla strada provinciale 28 nella zona di Scordia, in provincia di Catania. A scontrarsi, una moto e un furgoncino. L'impatto è stato violentissimo e per l'uomo a bordo della motocicletta, un 37enne, non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente della macchina, una Fiat Panda. Sul posto il 118 e i carabinieri, ma la dinamica dello scontro è ancora poco chiara. I rilievi per ricostruire le fasi dell'incidente sono in corso.

Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi.