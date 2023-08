Randazzo, si scontra con un'auto: motociclista di 21 anni in gravi condizioni in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, lungo la strada provinciale 89 che collega Randazzo a Castiglione di Sicilia e a Francavilla di Sicilia, in contrada Pignatone, nel territorio di Randazzo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’autovettura e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 21 anni, che è rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono state giudicate serie e la prognosi è attualmente riservata.

Sul posto, per prestare i soccorsi, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo e i volontari di Maletto. Per i rilievi del caso all'opera i carabinieri della compagnia di Randazzo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il traffico lungo la provinciale ha subito pesanti rallentamenti.

Sul gruppo Facebook «Incidenti stradali» Antonio Mobilia ha postato una foto che qui riproponiamo.