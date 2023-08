Acireale, ritrovato vicino alla stazione Davide Musmarra: sta bene

Sono state ore d'ansia, ma tirano ora un sospiro di sollievo i familiari di Davide Musmarra, che era scomparso ad Acireale, in provincia di Catania. Ad annunciare il suo ritrovamento è stata la sorella Simona, che aveva diffuso un appello disperato sui social. Aveva chiesto a tutti di far girare il più possibile la fotografia del ragazzo, che era uscito di notte e non aveva più fatto rientro.

La famiglia non riusciva a contattarlo perché il giovane non aveva con sé il il cellulare e lui non aveva più dato alcuna notizia. L'ultima volta era stato avvistato ad Aci Castello, poi il silenzio più assoluto e la denuncia ai carabinieri, ai quali la sorella aveva pregato di rivolgersi in caso di segnalazioni. Ma Davide è stato ritrovato nei pressi della stazione ferroviaria di Acireale, è tornato a casa, ha riabbracciato i suoi familiari e sta bene.