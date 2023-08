Ore d'ansia ad Acireale per la scomparsa di Davide Musmara

Ore di apprensione ad Acireale per la scomparsa di Davide Musmara. Il ragazzo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione durante le ore notturne di mercoledì 30 agosto e sarebbe scomparso nel nulla. I familiari, preoccupati per le sorti del ragazzo, hanno lanciato un appello attraverso i social per favorire le ricerche.

Al momento della scomparsa, Davide Musmarra indossava una maglietta di colore blu, dei pantaloncini rossi e un cappello. Inoltre, il giovane sarebbe uscito da casa senza cellulare e documenti di riconoscimento. Chiunque abbia notizie, è pregato di chiamare il 112.