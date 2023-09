Catania, un incendio devasta il campo rom di via Acquicella

I vigili del fuoco al lavoro, adesso solo per il minuto spegnimento (e la messa in sicurezza della struttura) di un incendio divampato nella serata di ieri (3 settembre) in un edificio in disuso di via Acquicella, a Catania, ex sede di un campo rom non autorizzato. Le fiamme sono state alimentate dalla presenza di rifiuti e materiali di risulta.

Nella struttura, diventata rifugio di senza tetto, i vigili del fuoco hanno trovato e spostato diverse bottiglie di gas Gpl, che rischiavano di esplodere. Non sono state coinvolte persone nell’incendio. Sul posto, oltre a diverse autobotti, si sono avvicendate le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti Catania Sud, Catania Nord, Paternò e Acireale. Per gli accertamenti di competenza è presente personale della polizia locale e ambientale.