Il suv era diventato una gelateria, ma la modifica non era stata registrata: scatta il sequestro sulla spiaggia di Fiumefreddo

Agenti del Noras del corpo Forestale della Regione Siciliana hanno sequestrato a Fiumefreddo di Sicilia un piccolo suv modificato per essere adibito a rivendita di gelati sulla spiaggia di Marina di Cottone e San Marco. Denunciato il suo proprietario, che esercitava l’attività di gelataio ambulante nel tratto di mare che va dalla foce del Fiumefreddo a quella del fiume Alcantara. Il mezzo era privo di revisione e non omologato dopo la modifica al cassone e la realizzazione del sistema di refrigerazione utilizzato per la vendita di gelati, granite e prodotti di pasticceria da forno.