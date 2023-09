Biancavilla, incendia l'auto dell'uomo frequentato dalla sua ex

Avrebbe appiccato il fuoco all’automobile dell’uomo che la sua ex compagnia stava frequentando dopo averlo lasciato. E’ l’accusa contestata a un 37enne di Biancavilla che è stato identificato da carabinieri della locale stazione per incendio doloso.

Secondo l’accusa, l’uomo ha riempito di benzina una tanica di plastica da 10 litri e, durante la notte, ha cosparso di benzina il veicolo, che era posteggiato in una via del centro storico del paese, e ha appiccato il fuoco. Poi è fuggito a piedi, lasciando sul posto il bidone. A certificare la sua presenza sul posto sono state le riprese di numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

I carabinieri lo hanno riconosciuto dalla visione delle immagini dei filmati e lo hanno denunciato in stato di libertà. La sua posizione è al vaglio della Procura di Catania