Biancavilla, si ustiona con l'olio caldo mentre cucina: grave un'anziana

Stava cucinando quando l'olio bollente le è finito addosso. E' rimasta gravemente ustionata una donna d 85 anni che abita da sola in via delle Gardenie a Biancavilla, in provincia di Catania, ora ricoverata in condizioni critiche al Cannizzaro.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza, ma è poi stata trasportata con codice rosso al centro grandi ustioni con l'elisoccorso. In seguito all'incidente domestico l'anziana è infatti rimasta ustionata al volto, alle gambe e alle braccia: la prognosi è riservata.