Biancavilla, è morta l'anziana che era rimasta ustionata mentre cucinava

Non ce l'ha fatta la donna di 84 anni che due giorni fa era rimasta ustionata a Biancavilla, in provincia di Catania. La donna è deceduta all'ospedale Cannizzaro, dove era ricoverata in condizioni gravissime e con la prognosi riservata.

L'incidente domestico era avvenuto mentre cucinava: inavvertitamente l'olio bollente le era finito addosso, provocando ustioni sul viso, sulle braccia e sulle gambe. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, al punto che era stato necessatio l'intervento dell'elisoccorso per trasportarla in ospedale. La donna, originaria di Adrano, ma da tempo abitava a Biancavilla in via delle Gardenie, era stata ricoverata in terapia intensiva ed era stata monitorata dai medici del centro grandi ustioni. La situazione è però precipitata nelle ultime ore.

Ad aprile una donna è morta ustionata nel Messinese, a Sant'Angelo di brolo. Rosina Danzè, 80 anni era intenta a scaldarsi davanti al focolare quando, probabilmente per un malore, è caduta sui ceppi che ardevano perdendo i sensi e ha trovato la morte. A fare la tragica scoperta è stato il marito della donna. Quest’ultimo è tornato dalla legnaia dove si era spostato per raccogliere il materiale da ardere e avrebbe ha trovato la moglie ormai deceduta. Ogni tentativo di soccorso è rivelato inutile.