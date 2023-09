Biancavilla, scontro tra uno scooter elettrico e un'auto: grave un anziano

Incidente tra un'auto e uno scooter elettrico con un ferito a Biancavilla, in provincia di Catania. E' successo nella tarda serata di ieri in via Piccione, dove un anziano è stato trasportato con codice rosso in ospedale. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, l'ennesimo nella cittadina che piange ancora per la morte del giovane Vincenzo Tomasello, che ha perso la vita ad agosto. Il ragazzo aveva soltanto vent'anni, è morto in un incidente avvenuto in via della Montagna tra la sua moto di grossa cilindrata e una Peugeot. In sella con lui, c'era un 24enne, rimasto ferito e poi trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'auto, invece, era guidata da una ragazza che ha riportato soltanto una contusione al ginocchio.