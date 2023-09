Catania, brucia cavi elettrici per estrarre il rame e va a fuoco un terreno

Aveva deciso di bruciare i cavi elettrici per estrarre il rame e venderlo, ma è andato a fuoco un intero terreno. È accaduto a Catania: intorno alle 3, gli agenti sono intervenuti nella zona di Zia Lisa dove era stata segnalata la presenza di due uomini che stavano bruciando alcuni cavi elettrici.

I vigili del fuoco, nella notte tra domenica e lunedì, giunti sul posto insieme alla polizia, hanno trovato un vasto incendio che, nel frattempo, era divampato all’interno di una campagna. In quel momento, infatti, c'era molto vento nella zona e le fiamme stavano minacciando anche le vicine abitazioni. I pompieri hanno spento il rogo e, insieme alla polizia, hanno perlustrato la zona.

Nei pressi del luogo dove è divampato l'incendio è stato trovato un furgone, aperto, con le chiavi ancora inserite nel quadro e con all’interno del cassone un groviglio di fili di rame. Gli agenti sono risaliti all’identità del proprietario del mezzo, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

I poliziotti, a quel punto, lo hanno raggiunto a casa per interrogarlo. L'uomo ha ammesso di essere stato l'autore dell'incendio, dichiarando di aver trovato i cavi per strada in vari comuni della provincia, per ricavarne rame. È stato denunciato in stato di libertà per i reati di incendio e ricettazione.