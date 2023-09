Incidente, muore 22enne ex calciatore delle giovanili del Catania: ha giocato nel Biancavilla e nel Paternò

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Intorno alle 3,30 di questa mattina, il ventiduenne Manuel Puglisi è morto dopo aver avuto un incidente con la sua moto, in via Poulet, nel quartiere San Cristoforo a Catania. Puglisi è un calciatore cresciuto nelle giovanili del Catania e ha giocato anche nel Biancavilla e nel Paternò.

Il 22enne era a bordo di una moto di grossa cilindrata e per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in aria, finendo violentemente a terra. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma per Puglisi non c'è stato nulla da fare, il ragazzo era già morto. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche una pattuglia dei vigili urbani. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe che non vi siano altri mezzi coinvolti. Sul luogo della tragedia sono giunti anche parenti e amici increduli e straziati dal dolore.

Sconvolto il mondo del calcio catanese. “Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi", scrive il club rossoazzuro sul proprio sito internet. E ancora, il Paternò, squadra in cui ha militato nelle stagioni precedenti, ha scritto un post su Facebook: "Una tragedia incredibile quella che ha svegliato il Paternò Calcio con la prematura scomparsa di Manuel, nostro giocatore delle stagioni precedenti. Il Paternò Calcio, incredulo, esprime il mio sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi".