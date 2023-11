Incidente a Biancavilla: scontro tra auto sulla statale 121, due feriti

Ancora un incidente stradale in provincia di Catania. A scontrarsi, lungo la strada statale 121, a Piano Rinazze, nelle campagne a sud del centro abitato, due autovetture, una Fiat Doblò e una Fiat Panda. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.

Allertati i soccorsi sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno soccorso i due feriti: un 41enne paternese alla guida della Fiat Doblò e una 56enne di Biancavilla alla guida della Fiat Panda.

Dopo le prime cure del caso, entrambi sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'incidente presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.

Una settimana fa Biancavilla è stata teatro di un incidente mortale: un ragazzo che viaggiava a bordo di una moto è morto in via della Montagna. A bordo c'era anche un 24enne che sarebbe stato trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo le prime informazioni, la moto avrebbe impattato con una macchina guidata da una ragazza. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Paternò.