Misterbianco, furto della luce in due chioschi abusivi: denunciati padre e figlia

A Misterbianco i carabinieri hanno denunciato per abuso edilizio e furto aggravato padre e figlia in possesso di una licenza per la somministrazione di alimenti che avevano dichiarato di non svolgere alcuna attività ma avrebbero installato in strada abusivamente due chioschi fissi nei quali somministravano bevande e cibo e che avrebbero allacciato abusivamente alla rete elettrica.

L’operazione nell’ambito di un servizio di controllo effettuato insieme con la polizia locale e tecnici dell’Enel. Al termine degli accertamenti, entrambi i chioschi sono stati sequestrati e il personale Enel rimesso in sicurezza l’area.

Sono state poi effettuate verifiche presso cinque venditori ambulanti del paese e tutti sono stati sanzionati per un importo di 200 euro a testa per aver occupato in maniera irregolare il suolo pubblico oltre l’orario previsto.

Al confine tra Misterbianco e il quartiere San Nullo di Catania sono stati controllati 22 veicoli e 24 persone. Ventuno automobilisti sono stati sanzionati per un totale di 19.000 euro per guida senza casco, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida senza patente.