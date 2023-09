Incidente sulla Messina-Catania: scontro tra due auto e quattro feriti vicino ad Acireale

Incidente stradale sull'A18 Messina-Catania, vicino al casello per Acireale. Nello scontro, avvenuto in direzione della città etnea, sono rimaste coinvolte due auto. L'impatto si è rivelato molto violento e i passeggeri dei due mezzi sono rimasti feriti: quattro, in tutto, le persone trasportate in ospedale. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. In attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi, infatti, il traffico ha subito fortissimi rallentamenti. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'impatto.

Il 12 settembre, sempre sulla Messina-Catania, era rimasto ferito un altro automobilista. Anche in quel caso nell'incidente erano rimaste coinvolte due auto: una era in fase di sorpasso quando è avvenuto lo scontro, poco prima dello svincolo per Giarre, nel Catanese. Era stato necessario l'intervento dell'Anas, della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Sul posto anche un'ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale.