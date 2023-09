Un'auto si ribalta a Paternò: quattro feriti, ci sono anche due bambini

Ha perso il controllo e la sua auto si è ribaltata su un fianco. Si è temuto il peggio per la donna che guidava e i suoi passeggeri, tra cui due bambini. L'incidente si è verificato a Paternò, in provincia di Catania, precisamente in via Grazia Deledda. L'automobilista, un'altra donna e i bimbi di 13 e 8 anni, sono rimasti feriti e per loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

A soccorrerli per primi alcuni i residenti della zona che si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la Lancia Ypsilon con il parabrezza ridotto in frantumi era adagiata su un fianco, le due donne e i bambini erano intrappolati all'interno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno estratto dall’auto i passeggeri e messo in sicurezza il mezzo. Presenti anche due ambulanze del 118. Secondo alcuni residenti, la pioggia delle ultime ore avrebbe compromesso un tombino: la copertura si sarebbe sollevata, diventando un ostacolo per gli automobilisti. Si tratta solo di un'ipotesi, la ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.