Scontro toghe-politica, Gasparri: «Superato il limite, Nordio disponga un'ispezione a Catania»

«Con una ulteriore interrogazione chiedo al ministro della Giustizia Nordio di disporre un’ispezione a Catania dopo le eclatanti vicende che hanno riguardato la sostituta procuratrice Iolanda Apostolico. Che altro deve accadere per porre fine all’uso politico della Giustizia? Il filmato che riguarda la Giudice Apostolico che partecipa ad una manifestazione è clamoroso. I magistrati devono essere terzi ed imparziali. E in troppi casi molti dimostrano di non esserlo». Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

«Sconcertano ancora di più le parole di De Lucia e dell’Anm che insorge dicendo che non bisogna intromettersi nella vita privata dei magistrati. Intanto partecipare alle manifestazioni vuol dire assumere posizioni pubbliche e non private. E poi parlano i magistrati che con colpi di Trojan entrano nella vita di tutti non sempre rispettando regole e principi basilari. Ci hanno inquietato gli applausi della corrente di sinistra Area ai comizi della Schlein alla loro assemblea. Cosi questi magistrati hanno dimostrato un’appartenenza che fa venir meno la terzietà a cui si dovrebbero attenere. Ci inquietano le parole di tanti esponenti nel mondo togato che forse si sono dimenticati degli scandali che hanno travolto il CSM con una lottizzazione politica dominata dalla sinistra. E vogliono rivendicare il diritto di applaudire ai comizi politici, di partecipare a manifestazioni di parte e poi di disporre della reputazione della libertà dei cittadini. Ora basta. Il Ministro Nordio deve intervenire su questo caso perché è stato superato qualsiasi livello tollerabile», conclude.