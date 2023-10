Belpasso, due incidenti in pochi metri: 7 feriti tra cui due bambini. Un carabiniere è grave

Due incidenti stradali in pochi minuti e a distanza di pochi metri si sono verificati ieri sera sulla statale 121 nel territorio comunale di Belpasso, all'altezza del centro commerciale Etnapolis. Sette i feriti in totale, di cui uno grave.

Il primo è avvenuto in direzione Belpasso. Secondo una prima ricostruzione, un'auto in transitosi sarebbe scontrata contro quella dei militari che era ferma perchè i militari stavano effettuando i rilievi di un incidente accaduto poco prima. A rimanere feriti due carabinieri. Sul posto sono giunte le ambulanze che hanno trasportato i due feriti in ospedale, uno dei due militari è grave. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso.

Pochi minuti dopo, ma in direzione Paternó, si è verificato un altro incidente stradale. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due automobili. A rimanere ferite 5 persone: tre adulti e due bambini. Sul posto sono giunte alcune ambulanze del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato i 5 feriti all'ospedale di Paternó e al San Marco di Catania. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso.