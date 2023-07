Incidente mortale a Belpasso, perde la vita un motociclista di 28 anni

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla strada statale 121, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. A perdere la vita Alfredo Caruso, un uomo di 28 anni che si trovava alla guida di una motocicletta Yamaha.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche un mezzo pesante e un'auto. L'impatto è avvenuto in direzione di Paternò e si è rivelato violentissimo: il giovane è morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.