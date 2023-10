Il blitz di Catania, nelle piazze di spaccio giravano anche le armi: ecco i nomi dei 41 maggiorenni arrestati

L’indagine dei carabinieri che a Catania ha portato a 46 arresti per traffico di droga aggravato dal metodo mafioso ha anche consentito di accertare la disponibilità e l’utilizzo, da parte di alcuni sodali criminali, di armi da fuoco all’interno delle piazze di spaccio, come testimonia il sequestro operato il 24 marzo 2022 di una pistola semi-automatica marca cal. 380 con matricola abrasa, ed il rinvenimento nella stessa circostanza di una pistola semiautomatica cal. 7.65 carica e pronta all’uso.

Con l’odierna esecuzione delle ordinanze del gip, che ha disposto 41 misure di custodia cautelare in carcere e altre 5 misure destinate a minorenni, e con la notifica della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 20 indagati, è stato inferto l’ennesimo colpo alla criminalità organizzata ed in particolare al gruppo Nizza, facente parte del clan Santapaola-Ercolano, che da sempre trae dalle fiorenti piazze di spaccio site nel territorio di San Giovanni Galermo un costante e significativo finanziamento delle casse della consorteria criminale per il pagamento dello stipendio degli affiliato detenuti.

I nomi degli arrestati

Ecco i nomi dei 41 maggiorenni destinatari della misura di custodia cautelare in carcere

1) BUA Angelo, di Catania, 31 anni

2) CANNIZZARO Salvatore, Catania, 28 anni

3) CANTE Giosuè, nato a Taormina, 23 anni

4) CARANI Salvatore, Catania, 31 anni

5) CASTELLI Mario, Catania, 66 anni

6) CASTIGLIONE Francesco, Catania, 34 anni

7) CASTORINA Giovanni, Catania 24 anni

8) CUTUGNO Angelo, Catania, 29 anni

9) D’AGOSTA Matteo, Catania, 24 anni

10) D’AMICO Pietro, Catania, 28 anni

11) D’ARRIGO Giuseppe, Catania, 26 anni

12) DISTEFANO Francesco Pio Giuseppe, Catania, 23 anni

13) DISTEFANO Gaetano, Catania, 24 anni

14) FDHILI Loai, Catania, 25 anni

15) GARDALI Marco, Catania, 27 anni

16) LA VERDE Cristian, Catania, 21 anni

17) LICANDRO Vincenzo, Catania, 22 anni

18) LIZIO Simone, Catania, 24 anni

19) MAZZARELLI Giuseppe, Catania, 28 anni

20) MESSINA Salvatore, Catania, 20 anni

21) MONREALE Michael, Catania, 23 anni

22) MUSCARÀ Corrado Gabriel, Catania, 20 anni

23) NICOTRA Angelo, Catania, 32 anni

24) NIGRO Giuseppe, Catania, 22 anni

25) NUCCIO Emmanuel, Catania, 25 anni

26) PINO Gabriele Giovanni, Catania, 20 anni

27) PINO Vincenzo, Catania, 25 anni

28) PISTONE Giuseppe, Catania, 36 anni

29) PLATANIA Cristian, Catania, 24 anni

30) PLATANIA Giuseppe, Catania, 20 anni

31) PRIVITERA Salvatore Sam, Catania, 46 anni

32) PULVIRENTI Antonino, Catania, 24 anni

33) RAIMONDO Antonino, Catania, 50 anni

34) RAINERI Giuseppe Santo, Catania, 54 anni

35) RUSSO Alessandro, Catania, 30 anni

36) SPATI Eduard, Catania, 24 anni

37) TEMPERA Santo, Catania, 21 anni

38) TORRISI Carlo, Catania, 27 anni

39) VITALE Vito, Catania, 22 anni

40) ZANTI Salvatore, Catania, 27 anni

41) ZUCCARO Giuseppe Agatino, Catania, 31 anni