Il carabiniere del caso Apostolico sarà sentito in procura a Catania: «Non ho girato io il video»

Sarà sentito oggi in Procura a Catania, come persona informata sui fatti, il carabiniere indicato come il possibile autore del video, ruolo smentito dal suo legale, in cui vede il giudice Iolanda Apostolico partecipare alla manifestazione di protesta che si è svolta il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania contro le politiche migratorie del governo.

La notizia è confermata dal suo difensore, l’avvocato Christian Petrina, che ribadisce con fermezza l’estraneità del suo assistito riconfermando che «non è stato lui a girare quel video» e che di conseguenza «non può avere confessato nulla e tanto meno ritrattato alcunché».