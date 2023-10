Incidente a Roma, la sua auto si ribalta: muore un'insegnante di Paternò di 41 anni

Tragico incidente stradale a Roma per un'insegnante originaria di Paternò. Alessandra Tortomasi aveva 41 anni ed è morta in ospedale dopo avere perso il controllo della sua Fiat Cinquecento in via Asturia, a Lanuvio, nella zona dei Colli Romani. L’auto si è ribaltata e la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Da subito le sue condizioni sono apparse gravi, l'impatto si è infatti rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed è stato disposto il trasporto all'ospedale San Camillo con l'elisoccorso. La 41enne è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente, dove non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli, i carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto.