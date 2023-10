L'insegnante di Paternò morta in un incidente a Roma: era il suo primo giorno di supplenza

Amava gli animali ed era una volontaria delle associazioni che si occupano di difenderli. Si dedicava agli altri con passione, l'insegnamento per lei, non era soltanto un lavoro, ma una vocazione. Alessandra Tortomasi, 41 anni, viene ricordata come "un'anima pura" da chi la conosceva a Paternò, di cui era originaria. E' morta in un incidente a Roma, dove da poco aveva preso servizio in una scuola.

La tragedia dopo il suo primo giorno di supplenza, mentre percorreva la via Astura all'altezza di via Isola della Maddalena, a Lanuvio. La donna ha perso il controllo della sua Cinquecento L, che si è ribaltata ed è poi finita contro un muro di cinta di un’abitazione. In seguito all'impatto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo: ha riportato ferite che non le hanno lasciato scampo. "Le notizie che vorresti non arrivassero mai - sono le tristi parole di una sua amica - che cara ragazza che eri, ciao Alessandra". Durante la sua attività di volontariato, in tanti avevano conosciuto Alessandra e il grande amore che la legava a cani, gatti e conigli.

"Sono ancora sotto choc - scrive Daniela -. Tutto anni fa è iniziato insieme il nostro volontariato per i nostri amati animali, i nostri turni al rifugio, le nostre serate con il nostro gruppo tra riunioni e compleanni per ognuno di noi a turno insomma quanti ricordi tesoro mio. Ale tu eri una ragazza super dolcissima buona con tutti sempre con il sorriso sulle labbra avevi sempre una parola dolce per tutti e poi eri una grande volontaria attivista vegana e grande amante dei dolcissimi coniglietti e ne hai salvati davvero tanti. Non trovo altre parole per descriverti ma chi ti conosceva bene come me, chi ti era amico sa la ragazza super speciale che eri. Gioia mia Ale, rip tra gli angeli, perché tu questo sei".