Belpasso, un'auto resta incastrata sotto un camion dopo l'impatto: donna in gravi condizioni

Incidente stradale sulla provinciale 14 nella zona di Belpasso, in provincia di Catania. L'auto guidata da una donna, una Fiat Panda, si è scontrata con un camion della ditta di spedizioni Bartolini ed è poi finita sotto il mezzo, rimanendo incastrata: l'automobilista è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, la donna non si sarebbe accorta in tempo dell’arrivo del camion, proveniente da una traversa della zona industriale di Piano Tavola.

Il retro del camion avrebbe sfondato il parabrezza dell’auto dal lato passeggero, dove per fortuna non si trovava nessuno. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada: sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale con codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell'incidente e gestire la viabilità, andata in tilt in seguito all’impatto. Le indagini sono in corso.