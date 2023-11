Ruba un'auto e fugge nel Catanese, arrestato dai carabinieri

Un ivoriano di 39 anni a Giarre (Catania) è stato arrestato dai carabinieri dopo che in via delle Province ha aggredito un ristoratore e gli ha strappato di mani le chiavi della sua auto rubandola.

A dare l’allarme, intorno alle 22, è stata la vittima con una telefonata al 112. L'extracomunitario è stato bloccato in via Fratelli Cairoli dai carabinieri al culmine di un inseguimento in auto a gran

velocità ed è stato arrestato per rapina e resistenza pubblico ufficiale.

Ai militari ha detto che era stata soltanto «una bravata» e che «non era il caso di preoccuparsi». La vittima ha raggiunto i carabinieri e li ha ringraziati . L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto confermando la sua custodia cautelare in carcere.