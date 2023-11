Catania, gli attivisti di Ultima Generazione imbrattano di rosso la fontana dei Malavoglia

Protesta degli attivisti di Ultima Generazione, questa mattina, a Catania. Alcuni di loro hanno imbrattato la fontana dei Malavoglia di rosso, sporcando anche l'acqua, e bloccando il traffico veicolare in piazza Verga, nei pressi del tribunale. Con le mani sporche di vernice hanno poi girato un video e lo hanno postato sui loro canali social ufficiali.

L'obiettivo degli attivisti è quello di attirare l'attenzione per accendere i riflettori sulla crisi climatica in corso. «Non investire soldi in armi, ma investirli per i cittadini - grida un'attivista, tenendo lo striscione di Ultima Generazione -, sono soldi dei cittadini, per i cittadini».

La scelta di manifestare nei pressi del tribunale di Catania è per protestare contro la recente sentenza del giudice Iolanda Apostolico che non ha convalidato il fermo di alcuni migranti. I manifestanti, infatti, puntano il dito contro la crisi climatica che amplificherebbe i fenomeni migratori a causa della desertificazione di parte del territorio.

Le forze dell’ordine sono poi arrivate in piazza Verga e hanno portato via i manifestanti, mentre la fontana è stata ripulita dagli operai della Multiservizi che hanno dovuto anche svuotare la vasca. I danni sono stimati in circa 6 mila euro.