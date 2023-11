Catania, vernice rossa nella fontana dei Malavoglia e blocchi stradali: dieci denunce

Scattano dieci denunce per la manifestazione di venerdì 10 novembre, in piazza Verga a Catania. Dopo il blitz, organizzato dagli attivisti del movimento Ultima Generazione, sono infatti subito partite le indagini e sono stati individuati i giovani che hanno versato la vernice rossa all’interno della Fontana dei Malavoglia.

L’iniziativa ha provocato scompiglio per quasi un'ora, l'intervento della polizia municipale ha messo fine ai blocchi stradali che hanno provocato traffico e caos in tutta la zona. I manifestanti sono stati bloccati e identificati. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla Digos che ha denunciato una 24enne di Alcamo, una 29enne di Milano e un 33enne di Vicenza, per avere partecipato a una iniziativa di protesta non autorizzata e caratterizzata dal danneggiamento della fontana.

Denunciati per violenza privata ed interruzione di un servizio pubblico, altre sette persone, una 27enne di Pavia, un 28enne di Reggio Emilia, un 20enne di Napoli, una 23enne, una 21enne di Palermo, una 30enne di Torino e una 33enne di Milano.