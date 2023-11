Lo scontro mortale sulla Ragusa-Catania, l'addio al prof che insegnava a Caltagirone: «Persona amabile»

«Davide era una persona amabile, solare, insegnante del nostro istituto, ma soprattutto maestro di vita per i tanti alunni che si sono susseguiti negli anni e che lo ricorderanno con grande affetto portandone per sempre gli insegnamenti nel proprio cuore».

Sono le parole dei colleghi di Davide Romeo, insegnante di 49 anni che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri, domenica 13 novembre, sulla Ragusa-Catania. Romeo insegnava all'istituto tecnico commerciale Majorana Arcoleo di Caltagirone, che ogni giorno raggiungeva da Licodia Eubea, piccolo centro in provincia di Catania in cui abitava con la moglie. Era alla guida del suo suv quando si è verificato il violentissimo impatto con un tir.

Lo scontro gli ha provocato ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Una notizia che ha gettato nel più profondo sconforto la cittadina, l'amministrazione comunale in queste ore, ha condiviso il proprio cordoglio sui social: «Il sindaco, il presidente del consiglio, la giunta e il consiglio comunale esprimono la loro vicinanza a tutta la famiglia per la tragica scomparsa di Davide»., si legge.

E ancora: «Sono molto dispiaciuta - scrive Simona -. Ho avuto il piacere di conoscere il prof Romeo per un pcto. Persona estremamente solare, disponibile e cordiale. Un abbraccio a tutti gli alunni, i colleghi e le persone care che sicuramente lo porteranno per sempre nel cuore. Condoglianze alla famiglia». Romeo era molto impegnato anche nel sociale e amava gli animali: era in prima linea nella lotta contro il randagismo. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri, che sul luogo della tragedia hanno effettuato i rilievi.