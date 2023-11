Spaccia dai domiciliari, arrestato un ventiduenne dai carabinieri di Giarre

Vendeva droga dall’abitazione in cui era ai domiciliari: è l’accusa contestata a 22enne da carabinieri della stazione di Giarre che lo hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati 54 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 1.300 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

La perquisizione era stata eseguita dopo militari dell’arma avevano bloccato un minorenne che era appeno uscito da quella casa dopo avere comprato una dose di marijuana. Il gip ha convalidato l’arresto del 22enne disponendone nuovi arresti domiciliari.