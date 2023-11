Giarre, minacciati e rapinati due negozianti: indagini

I carabinieri della compagnia di Giarre indagano su due rapine avvenute nella tarda serata di ieri, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, in luoghi diversi della città. Una prima rapina sarebbe avvenuta intorno alle ore 20, quasi mentre il titolare stava per chiudere, ai danni di un negozio che vende articoli per parrucchieri sito in viale Libertà, arteria trafficatissima. Secondo quanto è stato possibile apprendere ad eseguire il colpo sarebbero state due persone. Una delle due, brandendo un’arma da taglio, si sarebbe fatta consegnare l’incasso dalla vittima.

La seconda rapina sarebbe avvenuta quasi allo stesso orario però nel quartiere di Macchia a ovest della città. Vittima della rapina il proprietario di una tabaccheria. Anche qui in azione sarebbero state due persone, una delle quali anziché un coltello, avrebbe brandito una pistola con la quale minacciando la vittima si darebbe fatto consegnare il denaro del registratore di cassa.

In tutti e due i casi i malviventi, consumata la rapina, si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Arraffati i soldi sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. I militari dell’arma chiamati dalle due vittime starebbero indagando partendo dall’ascolto delle vittime e acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza sia degli esercizi commerciali rapinati sia dei negozi delle zone, per cercare di dare un volto ai malviventi.