Catania, acrobazie di un 17enne sullo scooter riprese col cellulare: maxi sanzione per la madre

Guida spericolata sullo scooter, con tanto di video sui social che nel giro di poche ore è diventato virale. Le acrobazie sono però costate care a un giovane di Catania e a sua madre, a cui il mezzo è risultato intestato, è infatti scattata una maxi sanzione.

La polizia si è messa sulle tracce di un diciassettenne che si era reso responsabile di una serie di violazioni al codice della strada, mentre era alla guida di un ciclomoter in via Domenico Tempo, dalle parti del porto della città, in direzione del faro Biscari.

Tantissime manovre pericolose che sono state al centro del video che ha fatto il giro del web e che ha allo stesso tempo consentito alle forze dell'ordine di risalire alla proprietari del mezzo, la madre del minorenne. Durante le acrobazie il ragazzo ha anche provocato un incidente: oltre alla sanzione, il mezzo è stato sequestrato.