Catania, assalto ad una stazione di servizio: rubata la cassa self-service con l'escavatore

Una banda di rapinatori ha assaltato, la notte scorsa, la stazione di servizio della Petrol Company in via don Minzoni, nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania. Ad entrare in azione, intorno alle 2, diverse persone.

La banda avrebbe utilizzato un escavatore per distruggere e rubare la cassa del self-service, per poi fuggire con altri mezzi. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori, prima del furto, avrebbero bloccato con diverse auto e camion rubati alcune vie vicine: via Capricorno, via Massimiliano Kolbe e via Villa Flaminia. Si tratta di una decina di mezzi.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti della polizia che hanno trovato, ancora per strada, i mezzi che sono serviti per bloccare la via. Nessuno avrebbe visto e sentito qualcosa. Gli agenti hanno perlustrato la zona e sono alla ricerca di eventuali sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero essere utili per le indagini.