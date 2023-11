Catania, autista del bus picchiato e minacciato con un coltello: l'aggressore pretendeva di scendere lontano dalla fermata

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 novembre, in via Cristoforo Colombo, a Catania, il conducente di un bus di linea è stato picchiato e minacciato con un coltello, perché non aveva consentito che il passeggero che poi lo ha aggredito scendesse lontano dalla fermata, dove voleva lui. Ne dà notizia il sindacato della Uil.

«Gli episodi di ordinaria follia ai danni di personale dell’Amts - affermano i segretari di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, e quello territoriale con delega al Trasporto pubblico, Michele Bonvegna - si moltiplicano in modo inquietante per i lavoratori dell’Azienda, per gli utenti, per i cittadini. Crediamo quindi che la questione meriti approfondimento al prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Facciamo appello, in tal senso, al prefetto».

L’autista dell’Amts, spiegano i sindacalisti, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso e ha denunciato l’accaduto:

«Esprimiamo - aggiungono - solidarietà alla vittima cui assicuriamo anche assistenza sindacale e legale come abbiamo già fatto in passato ai molti, troppi, lavoratori di Amts presi assurdamente e brutalmente di mira da passeggeri e automobilisti. Questi episodi accrescono il senso di insicurezza, che è fortemente diffuso tra i catanesi, e meritano risposte adeguate da tutti».