Nel marsupio 21 dosi di cocaina da smerciare: un arresto a Catania

La polizia ha arrestato a Catania un trentunenne per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un posto di controllo serale in piazza della Repubblica, gli agenti della squadra volante hanno fermato uno scooter in transito, con a bordo un uomo e una donna. Il conducente del motociclo, particolarmente insofferente al controllo, nel prendere i documenti di identità contenuti all’interno di un marsupio, con uno scatto repentino e cercando di non farsi vedere ha estratto una busta trasparente gettandola a terra. Ai poliziotti, però, non è sfuggita la scena e hanno immediatamente recuperato la busta rinvenendo 21 dosi di cocaina, a loro volta contenute in bustine più piccole e pronte per essere smerciate, per un peso complessivo di circa 7 grammi.

Hanno quindi deciso di sottoporre sia l’uomo che il motociclo a perquisizione. Occultati nel vano sottosella dello scooter, hanno infatti rinvenuto ulteriori 20 dosi di marijuana, anch’esse contenute in bustine, per un peso complessivo di circa 75 grammi. C’era anche una somma di 80 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Ulteriori accertamenti hanno consentito ai poliziotti di rilevare che l’uomo, catanese, aveva a suo carico precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Era inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza presso la propria abitazione dalle 21 alle 6 del mattino. Inoltre, non aveva mai conseguito la patente di guida, il mezzo era privo di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo. Al termine delle attività di rito, il trentunenne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato inoltre denunciato per avere violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. La sostanza stupefacente, il denaro e lo scooter sono stati posti sotto sequestro.