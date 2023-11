In scooter non si ferma all'alt della polizia, arrestato a Catania

La polizia ha arrestato a Catania un uomo di 32 anni che alla guida di uno scooter in via Zia Lisa ha forzato un posto di blocco, rischiando anche di investire uno dei due poliziotti che si è gettato per terra per evitare di essere colpito procurandosi lievi escoriazioni.

L'uomo è stato bloccato al termine di un inseguimento in viale Castagnola e trasportato all’ospedale San Marco per accertamenti tossicologici, ultimati i quali è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per varie infrazioni al codice della strada.

Su disposizione del pm di turno è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.