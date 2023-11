Catania-Messina, incidente e autostrada chiusa: l'urto fra un Tir e un'auto

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 23 novembre, sull'autostrada Catania-Messina: coinvolti un Tir ed un’autovettura nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, al chilometro 57, in direzione Messina.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è entrato in contatto con una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia per poi finire la propria corsa contro lo spartitraffico che separa le due carreggiate. Gli occupati dei mezzi hanno riportato solo ferite e contusioni lievi, trattate dai sanitari del Servizio 118 intervenuti sul posto. Sono ancora in corso le operazioni per la messa in sicurezza del luogo e dei mezzi coinvolti. L’autostrada risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.