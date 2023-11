Incidente sulla statale 121 ad Adrano: scontro con testacoda, due feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale nella notte sulla strada statale 121, in direzione di Adrano. Almeno tre auto sono rimaste coinvolte, uno dei mezzi ha fatto testacoda ed è finito sulla corsia opposta. Alcuni automobilisti che stavano percorrendo la statale in quel momento hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato due persone in ospedale.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. In attesa dei soccorsi e della rimozione dei veicoli dalla carreggiata si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

Poche ore prima un altro incidente lungo la strada statale 121, in questo caso nel territorio di Belpasso in direzione di Biancavilla. Sono rimaste coinvolte tre auto: una delle tre macchine è finita fuori strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha soccorso i feriti. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Paternò e la ricostruzione della dinamica dell'impatto è in corso.