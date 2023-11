Catania, trovata una pistola con matricola abrasa in un ascensore di Librino

Una pistola con matricola abrasa è stata trovata dalla polizia nell'ascensore di un condominio a Librino, a Catania. È successo durante un servizio di controllo antidroga: a insospettire gli agenti è stato l'insolito viavai di persone vicino a un palazzo di viale Moncada. I poliziotti hanno passato al setaccio scale e corridoi, poi altri condomini in cui, in passato, sono già state trovate droga, armi e munizioni.

L'arma è stata individuata nell’architrave del vano ascensore, in un involucro di cellophane avvolto con del nastro. La pistola è stata messa in sicurezza ed è stata sequestrata. Sono state avviate le indagini e gli accertamenti per risalire alla provenienza dell'arma, su cui sono stati disposti anche gli esami balistici. Questi ultimi potranno dire se è stata recentemente utilizzata.

Nel quartiere la tensione resta alta. La scorsa settimana altre due persone sono state arrestate su disposizione della Dda della Procura della Repubblica di Catania nell’ambito delle indagini relative al conflitto a fuoco avvenuto l’8 agosto del 2020 tra esponenti del clan Cappello-Bonaccorsi e del clan dei Cursoti Milanesi durante il quale morirono due persone e ne furono ferite diverse. L’operazione è stata denominata «Centauri ter».