Incidente a Catania, scontro tra un'auto e uno scooter: un ferito

Ancora un incidente stradale a Catania. A scontrarsi in via Passo Gravina, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un giovane che è caduto pesantemente a terra, riportando diverse ferite.

I passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e, dopo aver valutato le condizioni del giovane, hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia locale. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico, nella zona, ha subito rallentamenti.

Catania tre settimane fa era rimasta sconvolta dopo l'incidente mortale nel quale aveva perso la vita una studentessa di 18 anni, originaria di Solarino, nel Siracusano. La ragazza, che stava attraversando sulle strisce pedonali, era stata investita prima da uno scooter e poi travolta da una Fiat Punto. Ferito il ragazzo che era con lei.