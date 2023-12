Catania, due auto a fuoco vicino al distributore di benzina: paura e traffico bloccato

Paura in pieno centro a Catania per due auto andate a fuoco. E' successo in viale Vittorio Veneto, all'altezza del distributore di benzina Q8: una Lancia Musa ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia, nel traffico. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, distruggendo completamente il veicolo e hanno coinvolto un'altra macchina che era parcheggiata vicino.

Anche in questo caso, il fuoco ha interamente divorato il mezzo. Si è scatenato il caos: le fiamme alte hanno messo in allerta gli automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada, decine le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco. Due squadre del comando provinciale hanno raggiunto il luogo dell'incendio in pochi minuti che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area.

In corso gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio, non si esclude che nella Lancia Musa si sia verificato un cortocircuito. La persona che era alla guida è riuscita ad allontanarsi in tempo e per lei soltanto tanta paura. Nella zona si sono verificati fortissimi rallentamenti al traffico: in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei due mezzi dalla carreggiata, il traffico è infatti rimasto bloccato.