Catania, torna la banda dell'escavatore: sradicato il postamat dell'ufficio in via Pacinotti

La banda dell’escavatore colpisce ancora a Catania. Questa volta il mezzo meccanico è stato usato per scardinare e portare via il postamat dell’ufficio postale di via Pacinotti, a Nesima. È successo verso le 3.20, quando i carabinieri hanno trovato sul posto cinque auto che ostruivano le vie di accesso all'area.

I malviventi erano già riusciti a fuggire, abbandonando sul luogo gli strumenti utilizzati per asportare il bancomat, sradicato e caricato sul cassone di un veicolo Daily. Il mezzo è risultato rubato, è stato poi lasciato per strada dopo un lungo inseguimento per sfuggire ai carabinieri che nel frattempo li hanno rintracciati. Il colpo è quindi fallito. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco: l'escavatore ha provocato gravi danni a un pilastro portante dell'edificio in cui si trova l'ufficio postale.

Sono stati quindi avviati i controlli sulla stabilità strutturale dell'immobile. Anche in provincia di Trapani, in passato, è entrata in azione la banda dei bancomat in modo eclatante. A Petrosino è stata sradicata la cassa automatica di una stazione di rifornimento in Contrada Triglia Scaletta a Petrosino. I malviventi hanno utilizzato un trattore per portare via il bancomat.