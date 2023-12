Incidente sul lavoro a Riposto, operaio rimane schiacciato tra camion e muro: è grave

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a Riposto. Stamani, intorno alle 8,30, un operaio di 56 anni di Giarre, dipendente della ditta Impregico che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel comune, è rimasto schiacciato tra un muro e un camion per la raccolta rifiuti, all’ingresso dell’isola ecologica di via Carbonaro.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che, mentre l'uomo era sceso dal mezzo, quest'ultimo si sia messo in marcia autonomamente. A quel punto il 56enne per evitare che il camion si schiantasse contro un muro, ha cercato di salire sul mezzo in movimento, ma è rimasto schiacciato tra il mezzo e la barriera in pietra.

I colleghi che erano con lui hanno tentato di soccorrerlo e hanno allertato il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo e poi, in considerazione delle ferite riportate, è stato allertato l'elisoccorso. Il 56enne è stato caricato sul velivolo che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Le condizioni del 56enne sono serie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno compiuto i rilievi per tutti gli accertamenti del caso. Sono stati ascoltati i colleghi del ferito e si stanno effettuando verifiche sul mezzo che si è messo in movimento autonomamente.