Il sindaco di Riposto: «L’operaio ferito sta meglio»

«Abbiamo parlato per pochi minuti. Sta meglio e dopo il necessario periodo di degenza e di riposo, potrà tornare al lavoro. È stato fortunato». Lo afferma in una nota il sindaco di Riposto Davide Vasta (nella foto sotto) dopo aver fatto visita all’ospedale Cannizzaro all’operaio di 56 anni rimasto ferito giovedì scorso mentre era al lavoro nel centro di raccolta comunale per i rifiuti del paese. L’uomo, rimasto schiacciato tra un grosso camion dell’igiene urbana e un muretto, è arrivato in ospedale in codice rosso ed ora si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Cannizzaro per un trauma toracico con fratture costali.

«Mi ha raccontato la dinamica dell’incidente - ha aggiunto il sindaco - e per come sono andate le cose, è stato davvero fortunato. Sa di esserlo stato. L’ho anche ringraziato per il coraggio dimostrato. Il suo gesto, che lo ha esposto a un grave pericolo per la propria vita, ha scongiurato che il camion finisse per strada con le inimmaginabili conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare. Sono felice che la storia abbia avuto un lieto fine».

«Colgo l’occasione - conclude il sindaco di Riposto - per ringraziare l’équipe di chirurgia toracica dell’ospedale Cannizzaro, diretta da Maurizio Nicolosi, per la professionalità e l’attenzione con cui si prendono cura dei pazienti».