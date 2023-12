Abbandonano rifiuti a Catania, 11 denunce e sequestri di mezzi

Sequestro dei veicoli e deferimento e denuncia per 11 persone sorprese a Catania a gettare rifiuti in strada da agenti e ispettori del reparto ambientale della polizia municipale di Catania con il determinante aiuto delle telecamere.

In via XXXI Maggio, nei pressi del viale Mario Rapisardi, in esecuzione delle direttive del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla polizia locale Alessandro Porto e della specifica disposizione del comandante Stefano Sorbino, una pattuglia della polizia locale ha denunciato una persona che a bordo di una moto ape stava per abbandonare a bordo strada notevoli quantitativi di rifiuti in legno, contribuendo a formare una vera a propria mini-discarica abusiva. Gli agenti gli hanno sequestrato anche il mezzo.

Ben 10 persone sono state invece sorprese solo negli ultimi giorni ad abbandonare rifiuti in via Officina Ferroviaria, nel quartiere Zia Lisa, grazie alle telecamere installate. Tre persone multate risiedono fuori città. Anche in questi casi si è provveduto al sequestro del veicolo e alla denuncia all’autorità giudiziaria, che tra l’altro provvederà a irrogare un’ammenda che varia da mille ai diecimila euro.