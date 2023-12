In casa marijuana e cocaina, tenta di disfarsene lanciando uno zaino dal balcone, un arresto nel Catanese

Un giovane di 26 anni originario di Paternò è stato arrestato da militari della guardia di finanza di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’arrivo dei militari in casa sua il 26enne ha tentato di disfarsi, lanciandolo dal balcone, uno zainetto contenente 32 grammi di cocaina e 58 grammi di marijuana divisi in 58 dosi pronte per la vendita, 335 euro e un bilancino di precisione.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe reso circa 4.000 euro. Il giovane è stato giudicato con rito direttissimo dal tribunale di Catania, che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui gli arresti domiciliari.