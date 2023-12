Non mandano i figli a scuola, 11 genitori denunciati a Catania

Undici genitori che a Catania non mandavano a scuola i propri figli minori sono stati denunciati dalla polizia, che sono stati anche ammoniti dal questore. La questura ha anche trasmesso il provvedimento agli organi competenti che dovranno valutare se sospendere o revocare eventuali sussidi statali con particolare riferimento all’assegno di inclusione o al reddito di cittadinanza.

Gli indagati sono stati altresì segnalati alla locale procura per i minorenni al fine dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte del tribunale per i minorenni. Due genitori sono stati anche segnalati alla procura della Repubblica perché il figlio minorenne è stato sorpreso da solo in strada a bordo di una bicicletta elettrica. Il minorenne è stato affidato ai genitori con l’ammonimento a vigilare sul proprio figlio.