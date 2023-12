Catania, fugge ad un posto di blocco e viene fermato dalla polizia: in questura danneggia gli uffici

Ha danneggiato gli uffici della questura dopo che vi era stato portato perchè fermato durante un controllo di polizia. È accaduto a Catania, in via Palermo. Autore del gesto un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo la ricostruzione, si trovava a bordo di uno scooter e, avendo visto un posto di blocco della polizia, ha deciso di accelerare e di fuggire. A quel punto, i poliziotti, insospettiti dal gesto, hanno deciso di seguirlo per fermarlo in via Marsala. L'uomo ha opposto resistenza ed è stato fermato e condotto in questura.

Compiendo ulteriori verifiche è stato accertato che in passato gli era stata inflitta la misura dell’affidamento ai servizi sociali, con l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione dalle 19 alle ore 6. Una volta condotto in questura, è andato in escandescenze e ha dato calci e pugni contro un infisso della camera fermati. A quel punto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato. La polizia stradale ha inoltre accertato che guidava in stato di ebbrezza. È stato anche segnalato per la violazione delle prescrizioni precedenti.

Il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per martedì mattina.