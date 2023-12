Catania, sequestrati 1200 capi di abbigliamento contraffatti, due denunciati

Oltre 1.200 capi di abbigliamento con il marchio contraffatto sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania durante due distinte operazioni tra il capoluogo etneo e la vicina Misterbianco. A Catania i militari, in seguito alla denuncia presentata da un operatore commerciale, hanno sequestrato 78 capi di abbigliamento con i loghi contraffatti.

Le Fiamme Gialle hanno poi ricostruito la filiera accertando che la distribuzione della merce risultava avveniva tramite un commerciante all’ingrosso - una società di capitali gestita da una cittadina cinese incensurata di 60 anni - dove sono stati sequestrati oltre 1.200 articoli di abbigliamento e accessori contraffatti tra felpe, jeans, tute, berretti e marsupi.

L’operazione di servizio si è conclusa - nell’attuale fase del procedimento in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con la parte - con la denuncia dei titolari delle imprese commerciali per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e per il grossista cinese anche per il reato di ricettazione, non avendo dimostrato la provenienza della merce contraffatta.